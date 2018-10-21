رئيس كهرباء جنوب الدلتا يكرم أبطال رفع الأثقال ببطولة الشركات

كرم المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا بمحافظة الغربية اليوم، أصحاب ميداليات الذهب من أبناء الشركة لحصولهم على المركز الاول وفوزهم بالميداليات الذهبية فى بطولة رفع الأثقال ضمن فعاليات بطولة الشركات على مستوي الجمهورية.



جاء ذلك بحضور المهندسة أماني هاشم والمهندس أشرف أبوهرجه رئيسي قطاعي غرب وشرق الغربية للكهرباء، ومنح رئيس مجلس إدارة الشركه شهادات التكريم والأوسمة لكافة الأبطال والمشرفين والإداريين على نشاط القطاع الإداري والرياضي بالشركة.



كما لفت إلى أهمية تنشيط الاهتمام بالقطاع الرياضي بالكامل داخل الشركة، مشيرا إلي أهمية الربط بين كافة الإدارات وحسن التعامل مع المواطنين وتلبية رغباتهم كافة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.