مشروع ورش تمثيل نقابة المهن التمثيلية بين مؤيد ومعارض .. سبوبة أم تفريغ مواهب حقيقية

أحمد صيام : محترفون يتولون تدريب المواهب

كمال رمزى : مشروع ورش تمثيل نقابة المهن التمثيلية أمر إيجابى محمود قاسم : مجرد سبوبة





أعلنت نقابة المهن التمثيلية منذ أيام قليلة، عن إطلاقها لأول مرة مشروع ورش تمثيلية، لاكتشاف المواهب وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر، حيث رأى البعض أنها خطوة إيجابية لتقديم مواهب حقيقية للفن، وآخرون رأوا أنها مجرد سبوبة للنقابة تحاول من خلالها البحث عن مدخل مادى جديد.





صدى البلد ترصد عددا من الآراء حول هذا الأمر.





دعم المواهب

فى البداية يقول الفنان أحمد صيام إن النقابة تحاول تنفيذ هذا المشروع من أجل تحسين وتطوير الصناعة بشكل عام، حيث إن الهدف منها ضخ دماء جديدة ومواهب حقيقية بعيدا عن الدخلاء عن المهنة بطريقة شرعية ومن خلال نقابة المهن التمثيلية المسؤولة عن منح التصاريح اللازمة لأى ممثل من أجل مزاولة المهنة.





وأضاف صيام: هناك عدد من المحترفين الذين يتولون تدريب هذه المواهب، وبالفعل تم التعاقد مع بعضهم، ومن المقرر ان يتم الاعلان عنهم، كما تقدم عدد كبير من الممثلين للمشاركة فى هذا الأمر.





احتكار

أما الناقد محمود قاسم فيقول إن ورشة التمثيل التى تقيمها نقابة الممثلين مجرد سبوبة وأتصور أن يرغب أعضاء النقابة يرغبون في احتكار الفنانين والمواهب ويسيطرون على السوق.





ويرى قاسم أن الموهبة هى الاساس ثم تأتي الدراسة ولابد ان يكون هناك تواصل بين النقابة وصناع السينما والدراما والمسرح ولا تتحكم النقابة فى الدفع بالمواهب.





أمر إيجابى

أما الناقد عاطف بشاى فيرى أن مشروع ورش تمثيل نقابة المهن التمثيلية أمر إيجابى ويتمنى أن يلقى نتائج حقيقية على ارض الواقع، ولكن الأهم من ذلك ان يكون هناك مرونة حقيقية فى اختيار المواهب.



