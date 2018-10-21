النواب يحسم جدل تعديلات مهنة الطب.. امتحان التراخيص لطلاب أولى الجدد.. وزير التعليم العالي: إجراء امتحان قومي بعدها إجباري كشرط لمزاولة المهنة.. توصية برلمانية بمنح أطباء الامتياز 80% من قيمة الحوافز

البرلمان يحسم الخلاف بشأن قانون مزاولة مهنة الطب

نواب: النظام الجديد يطبق على اولى طب وزير التعليم العالى: من حق الدولة والحكومة أن تعدل إجراءات مزاولة المهنة إجراء امتحان ترخيص مزاولة مهنة من أجل التطوير الهيئة العالمية للتعليم الطبي اشترطت نظام دراسة 5 سنوات وتدريب لسنتين





حسم مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الجدل الواسع بشأن تعديلات مزاولة مهنة الطب الجديد، والتى تضمنت 5 سنوات دراسة وعامي تدريب مع إجراء امتحان ترخيص مزاولة المهنة، على أن تطبق منذ العام الدراسي 2018-2019.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث تضمن التعديل بأن يتم تطبيق الإمتحان الخاص بتراخيص مزاولة المهنة، على جميع المراحل التعليمية الحالية لكليات الطب، دون النظام الجديد فقط، أى طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الحالية، بعد أن ينتهوا من الإمتياز يتم تطبيق عليهم إمتحان مزاولة ترخيص المهنة، وهو أمر مخالف للإجراءات مزاولة المهنة الحالية التي تتم من قبل نقابة الأطباء.





واعترض نواب البرلمان، على التعديل المتعلق بامتحان تراخيص مزاولة المهنة المتعلق بالطلاب الحاليين منذ السنة الثانية حتى السادسة، حيث إن الطلاب التحقوا بالكلية ولا يجوز أن يتم تغير نظام التحاقهم ويتم إجراء تغيرات على ضوابط مزاولة المهنة لهم، حيث أبدى د. على عبد العال إعتراضه على هذه الرؤية وتضامن معه قطاع كبير من النواب، حيث أنه ليس من المنطقى أن يتم إجراء تغيرات على أى نظام لطلاب التحقوا بالكلية وفى منتصف الطريق يتم التغير.





ولفت الأعضاء إلى أنه من المنطقى أن يتم تطبيق النظام الجديد بكل ضوابطه على من هم في السنة الأولى بكلية الطب، حيث هم في المراحل الأولى ومن ثم يمكن التطبيق عليهم، وفق ضوابط ومحددات، وليس من المنطقى أن يتم تطبيقه على من تجاوز هذه المراحل.





وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مثل هذه التصرفات بشأن الطلاب الحاليين في كليات الطب، يحدث حالة من الإضطراب للطلاب وضحك عليهم، ومن ثم الإلتزام بتطبيق النظام الجديد على الطلاب الجدد في "سنة أولى" ضرورة دون المساس بالطلاب في السنوات الأخرى، لأنهم أكتسوبوا مراكز قانونية واضحة، لايجوز التأثير عليهم بتغير مثل هذه الإجراءات بإجراء امتحان ترخيص لمزاولة المهنة.





من ناحيته قال د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه من حق الدولة والحكومة أن تعدل إجراءات مزاولة المهنة لها، وهذا حق لها، وهو ما تم وفق هذه التعديلات في أن يتم إجراء امتحان ترخيص مزاولة مهنة، من أجل التطوير والاطمئنان على حالة الطلاب قبل مزاولة مهنتهم، مشيرا إلى أن الأمر مرجح أن يتم على فترات زمنية في أن يتم إجراء اختبارات كل 5 سنوات.





وأمام انتقادات الأعضاء ورفضهم لهذا التصور وعلى رأسهم رئيس المجلس د. على عبد العال، تراجعت الحكومة، بشأن تطبيق التعديلات الجديدة بشكل كامل بما فيها امتحان ترخيص مزاولة المهنة على طلاب سنة أولى 2018-2019، دون أى تعديلات على الطلاب من "سنة ثانية إلى سنة سادسة" حيث ستطبق عليهم إجراءات مزاولة المهنة الحالية بالحصول عليه من خلال نقابة الأطباء.





ونصت التعديلات النهائية، بأن تضاف للمادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتى: يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوي 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم، كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان، وأنتهى المجلس إلى تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، لحاجة التعديل لموافقة ثلثى أعضاء المجلس.





وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمي خالد عبد الغفار إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب والمعروض أمام مجلس النواب سيطبق على طلاب العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، وأضاف الوزير، " الغرض من مشروع القانون التطوير فى تعليم الطب مثل بقية المجالات،و إن الهيئة العالمية للتعليم الطبي اشترط أن تعتمد كل الشهادات بعد عام 2024 استنادا إلى نظام دراسة 5 سنوات والساعات المعتمدة وتدريب لسنتين".





وأشار الوزير، إلى أن التماشي مع المعايير الدولية للطب فى العالم سيفتح المجال أمام الطلبة ويمنحهم فرصة كبيرة للالتحاق بدول العالم،مستطردا "قمنا في مجلس الوزراء بتغيير اللائحة التنفيذية لتتحول لنظام الساعات المعتمدة و إجراء امتحان قومى بعدها إجبارى كشرط لمزاولة المهنة، وكان يتبقى التغيير التشريعي من خلال مشروع القانون المقدم أمام المجلس".





ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الطلبة ما قبل عام 2018 / 2019 غير مخاطبين بمشروع القانون المقدم أمام البرلمان، مستطردا " بدأنا العام الدراسي الحالى الذين داخلوا بالخميس سنوات سيطبق عليهم بعد 5 سنوات من الدراسة، أما الموجدين فى المنظومة لا مساس بهم".





وأصر رئيس مجلس النواب على أن يسجل فى المضبطة رد الوزير عليه على سؤال مباشر للحكومة: متى يطبق القانون؟ وجاء رد الوزير "مشروع القانون الحالي لا يطبق إلا على الذين التحقوا بالكلية هذا العام فيما عدا ذلك يخضع للقانون 415 لسنة 1954".





وأوضح عبد العال أن ما قاله الوزير يؤكد أنه لا مساس للمراكز القانونية للطلاب الذين دخلوا قبل سريان هذا القانون، وتابع "أردت توضيح ذلك لانها قد تقوم بعمل إرباك وارتباك للطلاب وطريقة عملهم ، أثبت ذلك فى المضبطة التى هى جزء لا يتنجزأ من التشريع وقد يلجأ إليها القاضي فى حال الخلاف على تفسير نص".





وأكد وزير التعليم العالي على أن هذا التعديل من منطلق تطوير نظام التعليم الطبى بباقي أنظمة التعليم فى مصر، وذلك بعد اشترط الاتحاد العالمى للطب بأنه لن يتم قبول الأطباء بعد 2024، إلا وفق متطلبات محددة بشأن 5سنوات دراسة و2تدريب، ومن ثم وجب التماشى مع المعايير الدولية، لإعطاء فرصة لخرجين كليات الطب أن يلتحوقا بكل دول العالم.





ولفت وزير التعليم العالى إلا أنه لا مساس بالطلاب الذين مرووا بمراحل سنوات الدراسة بكليات الطب المختلفة، والنظام الجديد سيقتصر على الطلاب الذين دخلوا كليات الطب هذا العام الحالى، مشيرا إلى أن فلسفة القانون واضحة من أجل دعم منظومة الطب فى مصر وتماشيا مع تطورات الوضع العالمى.





ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة ،ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.





وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتاهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة، حيث أشار تقرير اللجنة أن هذا الأمر اقتضى تدخل تشريعى باجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.





وبشأن الملامح الأساسية للمشروع تضمن مشروع القانون إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وايجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات والنقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات، كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجبارى سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة التى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات وسيتم تطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من 2018/2019.





وذكر التقرير إن خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة تم إثارة عدة نقاط من النواب منها ضرورة أن يكون هناك ضمانات بوجود تدريب حقيقى يشمل كل الأقسام وأن يتم البدء فى التدريب الإكلينيكى من بداية العام الأول للدراسة، بالإضافة إلى تقسيم سنتى التدريب إلى سنة فى الكليات وسنة فى المستشفيات للاستفادة القصوى من التدريب.



