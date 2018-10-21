ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة متهمي كمين المناوات لـ ١٤ نوفمبر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:01 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم  قتل أفراد شرطة المناوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، لجلسة ١٤ نوفمبر.
      
وقرر حسن حسام الدين مقيم بالاسكندرية انه صاحب الشقة التى ضبط فيها نبيل رامز وقدم طلبا تضمنه بأنه يمتلك الشقة الكائنة بالدور الاول باسم والدته وقام بتأجيرها فى شهر اغسطس 2017 لشخص اسمه رامز نبيل على يوسف وفى شهر نوفمبر فوجىْ باقتحام الشقة وتبين انه متورط بإحدى القضايا الارهابية وانه تم تشميع الشقة والتحفظ عليها وطلب تسليمه الشقة.

وقد رأت المحكمة سوْاله على سبيل الاستدلال وقرر علاقته بالشقه بانها ملك والدته وأنه قام بتأجيرها عن طريق الإعلان، وأضاف : وجائنى تليفونات كثيرة بشأن تأجير الشقة وكلمنى شخص ادعى ان اسمه رامز نبيل يوسف وحضر ومعه آخر وقال إنه يعمل فى شركة عز الدخيلة وسوف نوْجر الشقة لمدة شهر واتفقت معهما على الايجار ألف و200 جنيه ، ودفعوا شهر تأمين وايجار الشهر وقدموا صورة البطاقة الخاصة برامز واستلم الشقه وجلس فيها ومع اخر مش متذكر اسمه والجيران قال ان اسمه عمر أو عمرو وقبل ما ينتهى شهر الايجار كلمونى وطلبوا ان يمكثوا الشقة شهرا آخر وتم تجديد العقد وحصلت على مبلغ الايجار لشهر آخر ، وانتقلت فى مكان اخر فى عملى ناحية السلوم ولم  تكن هناك شبكة ولما رجعت عرفت من والى ان الشرطة هاجمت الشقه وواحد القى القبض عليه والاخر قتل ، والشرطة هاجمتهم لأنهم إرهابيون وعرفت من الجيران بأنهم حاولوا إلقاء النار على الشرطه ، وتم طلبى للشهادة امام نيابة امن الدولة العليا.
loading...

ترشيحاتنا

أول تعليق بريطاني على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

الأهلي يكشف موعد ظهور الفريق بالقميص الجديد

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

ميسي يغيب لأول مرة عن الكلاسيكو منذ 11 عاما.. وبشرى سارة لجماهير ريال مدريد

رسميا.. بريزنتيشن تحصل على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات

رئيس النواب: سنناقش قوانين تستهدف تطوير التعليم والاستثمار فيه

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

مساعد وزير الداخلية: مبادرة الرئيس السيسي أفرجت عن 115 ألف سجين.. صور

أول تعليق من نتنياهو على قرار ملك الأردن بشأن ملحقي الباقورة والغمر

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو
الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية.. فيديو
محمود صالح يوضح هدف بروتوكول التضامن والصحة حول إدمان المخدرات.. فيديو
عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟