تأجيل محاكمة متهمي كمين المناوات لـ ١٤ نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل أفراد شرطة المناوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، لجلسة ١٤ نوفمبر.



وقرر حسن حسام الدين مقيم بالاسكندرية انه صاحب الشقة التى ضبط فيها نبيل رامز وقدم طلبا تضمنه بأنه يمتلك الشقة الكائنة بالدور الاول باسم والدته وقام بتأجيرها فى شهر اغسطس 2017 لشخص اسمه رامز نبيل على يوسف وفى شهر نوفمبر فوجىْ باقتحام الشقة وتبين انه متورط بإحدى القضايا الارهابية وانه تم تشميع الشقة والتحفظ عليها وطلب تسليمه الشقة.



وقد رأت المحكمة سوْاله على سبيل الاستدلال وقرر علاقته بالشقه بانها ملك والدته وأنه قام بتأجيرها عن طريق الإعلان، وأضاف : وجائنى تليفونات كثيرة بشأن تأجير الشقة وكلمنى شخص ادعى ان اسمه رامز نبيل يوسف وحضر ومعه آخر وقال إنه يعمل فى شركة عز الدخيلة وسوف نوْجر الشقة لمدة شهر واتفقت معهما على الايجار ألف و200 جنيه ، ودفعوا شهر تأمين وايجار الشهر وقدموا صورة البطاقة الخاصة برامز واستلم الشقه وجلس فيها ومع اخر مش متذكر اسمه والجيران قال ان اسمه عمر أو عمرو وقبل ما ينتهى شهر الايجار كلمونى وطلبوا ان يمكثوا الشقة شهرا آخر وتم تجديد العقد وحصلت على مبلغ الايجار لشهر آخر ، وانتقلت فى مكان اخر فى عملى ناحية السلوم ولم تكن هناك شبكة ولما رجعت عرفت من والى ان الشرطة هاجمت الشقه وواحد القى القبض عليه والاخر قتل ، والشرطة هاجمتهم لأنهم إرهابيون وعرفت من الجيران بأنهم حاولوا إلقاء النار على الشرطه ، وتم طلبى للشهادة امام نيابة امن الدولة العليا.

