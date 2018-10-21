ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كريستيان جروس يخصص فقرة تأهيليه لـ الونش

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، فقرة تأهيلية خاصة لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق، على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

وادي مدافع الزمالك، التدريبات التأهيلية المنفردة بالجري الخفيف حول الملعب، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، نظرًا لشعوره بالإجهاد العضلي ، حيث فضل الجهاز الفني اراحته وخوضه التدريبات التأهيلية والعلاجية بمران اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى ، لمواجهة الانتاج الحربي الثلاثاء المقبل بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.
loading...

ترشيحاتنا

ناشئ الزمالك وحرس الحدود يتألق في الملاعب الإسبانية .. فيديو

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي

أردوغان يهدم مسجدا تاريخيا في إسطنبول لبناء قصر لأمير قطر

الأردنيون يحتفلون بقرار الملك عبدالله الثاني عن الباقورة والغمر

الإمارات تعيد تسمية المسنين بلقب كبار المواطنين

شاهد.. سيرين عبد النور بإطلالة غريبة في نيويورك

الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي وبن سلمان لم يكن على دراية بالواقعة

اندلاع حريق بمصنع للقطن بالمحلة والدفع بـ8 سيارات لإخماد النيران

خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

ميسي يغيب لأول مرة عن الكلاسيكو منذ 11 عاما.. وبشرى سارة لجماهير ريال مدريد

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

خناقة في الجو.. مسنة تتعرض للاعتداء بسبب عجزها وبشرتها السمراء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

المقاولون العرب: حصلنا على حق إنشاء السد التنزاني بفضل الرئيس السيسي ..فيديو
ليلى غفران تكشف عن كواليس إصابتها بشلل ونقلها للمستشفى .. فيديو
جمال شعبان: القهوة مفيدة للقلب ويمكنك تناول 5 فناجين يوميًا
صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو
الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟