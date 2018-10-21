كريستيان جروس يخصص فقرة تأهيليه لـ الونش

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، فقرة تأهيلية خاصة لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق، على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.



وادي مدافع الزمالك، التدريبات التأهيلية المنفردة بالجري الخفيف حول الملعب، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، نظرًا لشعوره بالإجهاد العضلي ، حيث فضل الجهاز الفني اراحته وخوضه التدريبات التأهيلية والعلاجية بمران اليوم.



ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى ، لمواجهة الانتاج الحربي الثلاثاء المقبل بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

