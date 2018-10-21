افتتاح دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته السادسة بالغربية .. صور

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية في حفل افتتاح بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته السادسة للعام 2019/2018 بملعب مركز شباب محلة مرحوم.



وجاء ذلك بحضور المحاسب محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأستاذ علي الراعي وكيل المديرية لشئون الشباب والدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد جودة مدير عام إدارة الشباب، والدكتور محمد سعفان مدير عام إدارة الطلائع، وفوزي الجندي رئيس مجلس إدارة مركز شباب محلة مرحوم، والسادة مديري الإدارات بقطاعات الشباب والرياضة.



كما بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وكلمة ترحيب ألقاها الحكم الدولي الكابتن هشام الدسوقي كما قدم عرض الأعلام من قبل فريق الجوالة، وتقديم فقرات متنوعة لمدرسة الكاراتيه وكرة القدم بمركز شباب محلة مرحوم،بعدها فقرات فنية ومتنوعة لفرق الفنون الشعبية.



الجدير بالذكر أنه يتنافس بالبطولة هذا العام 24 مركز شباب بعد اجتيازهم التصفيات التي أقيمت على مستوى المحافظة بمشاركة 120 مركز شباب على مستوى المحافظة.



وأسفرت القرعة التي نظمت فعالياتها بمركز التعليم المدني بالجزيره بحضور وزير الشباب عن مجموعتين"المجموعة الأولى تضم مراكز شباب "الرجدية، الدلجمون، نجريج، العامرية، الجميزه، ميت المخلص، كتامة، الراهبين، بلاي، إخناوي، ميت عساس، حصة شبشير"، فيما ضمت المجموعة الثانية مراكز شباب"نواج، بهبيت الحجارة، قطور، برما، شوني، صرد، بشبيش، شبرانبات، شبراملس، محلة حسن، دلبشان، قصربغداد".



وافتتح وكيل وزارة الشباب إنطلاق بطولة الدوري بإقامة أولى المباريات بين فريقي مركز شباب الجميزه"السنطة" في مواجهة مركز شباب ميت عساس"سمنود" بطاقم تحكيمي من قبل منطقة الحكام لكرة القدم تحت قيادة الحكم الدولي شريف التباع حكم صافرة ، مصطفى الإبياري مساعد أول، ياسر الصّباغ مساعد ثان، قبل انطلاق المباراة تم الوقوف دقيقة حدادا على روح اللاعب إيهاب الماحي لاعب مركز شباب الرجدية، وباقي مباريات المجموعة الأولى بنفس التوقيت على الملاعب القانونية.



تقام المباريات أسبوعيا يومي الأحد والاثنين في الواحدة ظهرا من كل أسبوع بالتعاون مع منطقة الحكام لكرة القدم ولجنة المسابقات ومديرية أمن الغربية.



كما ساهم دوري مراكز الشباب في صعود اللاعبين المتميزين للعب بالدوري الممتاز ومنهم"هشام بلحة لاعب سموحه، عبدالله السنجهاوي لاعب أسوان، محمد فخري لاعب الأهلي، محمد أبو عيطة لاعب الرجاء، ومحمود شهاب لاعب الاتحاد السكندري".