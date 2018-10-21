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أول بنت ستانت في مصر: القفز من الـ42 في هروب اضطراري أصعب أدواري

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت جويرية إبراهيم، أول "ستانت" بنت في مصر، إنها تقوم بأداء المشاهد الخطيرة في الإعلانات وأفلام الأكشن، وهي تختلف بشكل كبير عن الدوبلير، مؤكدة أن الدوبلير هو شبيه الممثل ولا ترتبط أدواره بمشاهد الأكشن.

وأوضحت "جويرية" خلال لقاء تلفزيوني على فضائية "TEN"، أن أولي أعمالها كان في فريق عمرو مجايفر وقامت بأداء مشهد حادث الدراجة النارية في إعلان إتصالات، وشارك في وقت قريب مع الفنان أحمد السقا اعلان فودافون.

وأشارت إلى أن أصعب المشاهد التي قامت بها السقوط من الطابق الـ42 في فيلم هروب اضطراري، والذي كان يمثل قلقا رغم وجود سبل أمان متطورة وحديثة.
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