أول بنت ستانت في مصر: القفز من الـ42 في هروب اضطراري أصعب أدواري

قالت جويرية إبراهيم، أول "ستانت" بنت في مصر، إنها تقوم بأداء المشاهد الخطيرة في الإعلانات وأفلام الأكشن، وهي تختلف بشكل كبير عن الدوبلير، مؤكدة أن الدوبلير هو شبيه الممثل ولا ترتبط أدواره بمشاهد الأكشن.





وأوضحت "جويرية" خلال لقاء تلفزيوني على فضائية "TEN"، أن أولي أعمالها كان في فريق عمرو مجايفر وقامت بأداء مشهد حادث الدراجة النارية في إعلان إتصالات، وشارك في وقت قريب مع الفنان أحمد السقا اعلان فودافون.



