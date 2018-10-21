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رياضة

رئيس نادي اتحاد جدة يفتح النار على اتحاد الكرة السعودي بسبب إيقاف معاذ

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
هاجم نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد السعودي اتحاد الكرة بسبب إيقاف حسن معاذ لاعب الفريق عامين بعد اعتدائه بالضرب على حسين عبد الغني لاعب أحد.

وكتب المقيرن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن كاتحاديون نرفض ما فعله معاذ فهذا ليس من أخلاقيات العميد، لكن في المقابل كل رد فعل سبقه فعل فهل وقف اتحاد الكرة على كل تفاصيل الواقعة ليوقف اللاعب عامين؟ لماذا دائما حسين عبد الغني؟".

وأضاف: "الاتحاد ليس جديرا قصيرا يسهل القفز عليه، صدور القرار فجرا والشهود نيام يجعلنا نتمسك أكثر بحق العميد في وجوب احترامه واحترام مسؤوليه وجمهوره. أمامنا استئناف ثم لكل حادث حديث".

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