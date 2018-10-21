استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اليوم الأحد، مستشفى بني عبيد المركزي رافقه الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة ورئيس مجلس المدينة.



جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدى البلد" بعنوان مستشفى بنى عبيد تحول لبيت أشباح.. والمواطنون للمحافظ: تعالى زيارة.



وشدّد "شاروبيم" على إعادة توزيع فرق العمل من الأطباء والتمريض، لاستغلال طاقة المستشفى بالكامل.



كما وجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية ومستلزماتها للمرضى والمترددين، وزيادة عدد العاملين في منفذ توزيع الأنسولين لرفع المعاناة عن مرضى السكر وتقليل وقت الانتظار.



كذلك قرّر شاروبيم إرسال فريق من الدفاع المدني للمساعدة في تطوير مواسير الإطفاء التي تعترض السلم وتمثل خطورة على المرضى والعاملين.