ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تربية المنيا تحتفي بأكتوبر من خلال احتفالية مصر في عيون أولادها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:53 م
صدى البلد
ايمن رياض
أقام فريق طلاب من أجل مصر بالتعاون مع مكتب رعاية الطلاب بكلية التربية بجامعة المنيا احتفالية لطلابها لإحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد تحت عنوان "مصر في عيون أولادها" استكمالًا لاحتفاء الجامعة بنصر أكتوبر المجيد وتعريف طلابها بمصر تاريخًا وهويةً، والتي بدأت في تدشينه من مستهل هذا الشهر، برعاية من الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية.

حضر الاحتفالية الدكتور إدريس سلطان صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد السيد نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة رشا مهدي منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية التربية، والدكتورة هناء عبد الحميد رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية التربية، ووليد عبد القوي مدير عام الاتحادات الطلابية والأسر، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتضمنت الاحتفالية تحية للعلم وآيات من الذكر الحكيم وفقرات أغاني وأشعار وطنية، وكذا تخللتها كلمات حماسية عن مصر وهويتها وتاريخها القديم والمعاصر ألقياها الدكتور محمد البدري أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا، وخاطر الشاعر مدير مركز الاستكشاف بالمنيا.
loading...

ترشيحاتنا

السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مفاجأة.. هروب نجم الإسماعيلي الصاعد إلى تركيا

أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول خاشقجي بعد غد

لقطات مروعة جديدة من حادث انقلاب قطار تايوان .. فيديو وصور

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

السيسي يكشف سر تسمية مصر بـ أم الدنيا: كانت تأوي وتطعم 15 جيشا.. فيديو

محمد صلاح يعود من جديد للأضواء.. الصحف الإنجليزية تبرز تألق مو مع ليفربول

خالد الجندي: هؤلاء تبكي السماء والأرض على موتهم ..فيديو

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو

محافظ دمياط تخرج عن الرسميات بميكروباص.. جولة مفاجئة لرؤساء المدن بدون ميعاد سابق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

فيديو

محسن صلاح: تنزانيا تسعى للاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المشروعات القومية
رئيس شركة المقاولون العرب يكشف موعد وضع الرئيس السيسي حجر الأساس لـ سد تنزانيا
أحمد موسى: سد سيجلر التنزاني سيكون فخرا للقارة الإفريقية ..فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية
محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟