تربية المنيا تحتفي بأكتوبر من خلال احتفالية مصر في عيون أولادها

أقام فريق طلاب من أجل مصر بالتعاون مع مكتب رعاية الطلاب بكلية التربية بجامعة المنيا احتفالية لطلابها لإحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد تحت عنوان "مصر في عيون أولادها" استكمالًا لاحتفاء الجامعة بنصر أكتوبر المجيد وتعريف طلابها بمصر تاريخًا وهويةً، والتي بدأت في تدشينه من مستهل هذا الشهر، برعاية من الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية.



حضر الاحتفالية الدكتور إدريس سلطان صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد السيد نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة رشا مهدي منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية التربية، والدكتورة هناء عبد الحميد رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية التربية، ووليد عبد القوي مدير عام الاتحادات الطلابية والأسر، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وتضمنت الاحتفالية تحية للعلم وآيات من الذكر الحكيم وفقرات أغاني وأشعار وطنية، وكذا تخللتها كلمات حماسية عن مصر وهويتها وتاريخها القديم والمعاصر ألقياها الدكتور محمد البدري أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا، وخاطر الشاعر مدير مركز الاستكشاف بالمنيا.