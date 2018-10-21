ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
أسامة علي
قالت ريم أشرف، صاحبة أطول مدة زمنية فى الغطس تحت المياه فى التاريخ، أن والدها هو صاحب الفضل فى ما وصلت إليه، لافتة إلى أنه صاحب فكرة الغطس، وبدأت التدريب عليها في سن 12 عاما لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك بدأت تتدرب لمدة عام ونصف لتحطم أطول مدة زمنية فى الغطس تحت إشراف فريق متخصص.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "كلام ستات" المذاع عبر فضائية "أون إى"، أنها قبل الغطس كانت تعيش وأسرتها بالقاهرة، ثم انتقلت الأسرة للعيش فى شرم الشيخ لتحقيق حلمها.

وأضافت "أشرف" إنها قامت بالغطس لمدة ٥٦ ساعة و٢٥ دقيقة، لافتة إلى أنها ظلت تتدرب لمدة عام ونصف للوصول إلى أطول مدة في تاريخ الغوص بعمق 6 أمتار تحت سطح الماء.

loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعود من جديد للأضواء.. الصحف الإنجليزية تبرز تألق مو مع ليفربول

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

أسرة هارب من قضية قتل تهاجم قوات الأمن وتحطم سيارة شرطة في قنا

أردوغان يهدم مسجدا تاريخيا في إسطنبول لبناء قصر لأمير قطر

6 مشروبات لا تتوقعينها تساعد على تخسيس البطن في أسرع وقت

أول تعليق بريطاني على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

جدل بين الجماهير السعودية بسبب إيقاف معاذ حسن

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

رسميا.. بريزنتيشن تحصل على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو
الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية.. فيديو
محمود صالح يوضح هدف بروتوكول التضامن والصحة حول إدمان المخدرات.. فيديو
عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟