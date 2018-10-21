صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو

قالت ريم أشرف، صاحبة أطول مدة زمنية فى الغطس تحت المياه فى التاريخ، أن والدها هو صاحب الفضل فى ما وصلت إليه، لافتة إلى أنه صاحب فكرة الغطس، وبدأت التدريب عليها في سن 12 عاما لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك بدأت تتدرب لمدة عام ونصف لتحطم أطول مدة زمنية فى الغطس تحت إشراف فريق متخصص.



وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "كلام ستات" المذاع عبر فضائية "أون إى"، أنها قبل الغطس كانت تعيش وأسرتها بالقاهرة، ثم انتقلت الأسرة للعيش فى شرم الشيخ لتحقيق حلمها.



وأضافت "أشرف" إنها قامت بالغطس لمدة ٥٦ ساعة و٢٥ دقيقة، لافتة إلى أنها ظلت تتدرب لمدة عام ونصف للوصول إلى أطول مدة في تاريخ الغوص بعمق 6 أمتار تحت سطح الماء.



