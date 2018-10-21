محافظ القليوبية يشيد بدور الأجهزة الأمنية فى دعم الاستقرار .. فيديو وصور

شهد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ومدير أمن القليوبية، انتهاء اليوم التدريبي للمجندين والأفراد بإدارة قوات أمن القليوبية، وعمل عرض عسكرى لهم أظهر خلاله المجندين مدى استعدادهم وكفاءة تدريبهم لمواجهة كافة الاحتمالات الأمنية.



واشتمل الاحتفال على مجموعة من العروض العسكرية، التي جسدت عددًا من التدخلات والأحداث منها كيفية فض الشغب والتظاهرات، وتأمين، وترحيل المحبوسين، وشارك في العروض مجموعات من قوات التدخل السريع، وعرض خاص بكيفية الاشتباك والدفاع عن النفس إلى جانب عرض خاص بعملية إنقاذ الرهائن، كما تضمن الاحتفال عرضًا للأسلحة والذخيرة.



من جانبه، أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من تدريب وإعداد الضباط والمجندين بالشكل المتميز من أجل حفظ الأمن والأمان، مؤكدًا أن المحافظة تشهد استقرارًا أمنيًا بفضل يقظة أجهزتها الأمنية، كما أعرب عن شكره لجميع المشاركين في العرض.



وأكد مدير أمن القليوبية، أن التدريبات تأتي في إطار توجيهات السيد وزير الداخلية، برفع كفاءة المجندين واستمرار التدريب واكتساب المهارات كأحد أهم عوامل رفع كفاءة العنصر البشرى بوزارة الداخلية والتى تؤهلهم للتعامل وتأمين المواطنين والمنشآت الهامة وفرض السيطرة الأمنية بالشارع.