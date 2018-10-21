وزير الخزانة الأمريكي: شراكتنا مع السعودية مهمة للغاية

قال وزير الخزانة الأمريكي، سيتفين مونشين اليوم، الأحد، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مهمة للغاية، خاصة على النطاق الاقتصادي، مؤكدًا أن البلدين سوف تستمران في شراكتهما بغض النظر عن أي ظروف.





ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن "مونشين"، قوله خلال زيارته للقدس المحتلة: "لدينا علاقة قديمة مع السعودية تعود إلى فترة طويلة من الزمن، ومستمرون في هذه العلاقة".





وأضاف: "لدينا علاقة مهمة مع السعودية تركز على مواجهة والتصدي لتمويل الإرهاب، كما تركز على دعم مصالحنا المشتركة".





جدير بالذكر أن الوزير الأمريكي يقوم هذا الأسبوع بجولة إقليمية تشمل "القدس، وقطر، وأبو ظبي، والأردن، والكويت"، وذلك في سبيل التحدث عن فرض العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الإيرانية، التي تدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.