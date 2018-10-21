ندوة بعنوان حكاية نصر في آداب المنيا





ونُظمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي، عميد كلية الآداب، والدكتور بهاء درويش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



حضر الاحتفالية ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وخلال الاحتفالية وتم عرض فيلم حياة شهيد وتقديم درع الجامعة لاثنين من المقاتلين ممن عاصروا حرب أكتوبر بمحافظة المنيا وهم عبد الرحمن صادق وسيد محمد عبد الغني.



وتجدر الإشارة إلى أن جامعة المنيا تستمر في تنظيم فعالياتها بانتصارات أكتوبر منذ الأول من نفس الشهر وتختتم باحتفالية كبرى، تعقد في مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة الثلاثاء القادم.

فى إطار احتفالات جامعة المنيا بنصر أكتوبر نظم فريق طلاب من أجل مصر بالتعاون مع مكتب رعاية الطلاب بكلية الآداب ندوة بعنوان "حكاية نصر"، وذلك احتفالًا بانتصارات أكتوبر ومرور 45 عاما على النصر.