وزيرة الصحة في جولة مكوكية بأسيوط للاطمئنان على سير مبادرة فيروس سي.. زايد: فحص 4 ملايين مواطن خلال أسبوعين وتفعيل 5 مراكز لعلاج الأمراض الوراثية.. و2020 سيشهد صحة أفضل للشعب

الدكتورة هالة زايد:

مبادرة فيروس سي حققت 30% من المستهدف منها في أسيوط



الكثير لم يصدق النجاح الكبير الذي حققناه



بدء التجهيزات الخاصة للمرحلة الثانية والمقرر لها ديسمبر المقبل في 11 محافظة



محافظ أسيوط:

صحة المواطن هي حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة



تسخير كافة إمكانيات المحافظة للقضاء على فيروس سي



نشيد بقرار الوزيرة بتوفير سيارات لنقل مرضى الغسيل الكلوي من كبار السن



قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بجولة تفقدية بمحافظة أسيوط شملت بعض المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



بدأت الوزيرة جولتها برفقة اللواء جمال نور الدين المحافظ، بزيارة مركز الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بأسيوط للاطمئنان على سير مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي تحت شعار "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



وزارت الوزيرة، مستشفى الإيمان العام بحي الأربعين بمدينة أسيوط، وتفقدت قسم الأطفال المبتسرين وأعمال التطوير التي تمت به وتفقدت وحدة الكلى الصناعية ووحدة العناية المركزة بعد تطويرها وتزويدها بأسرة جديدة عقب ذلك توجهت للوحدة الصحية لقرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط وتفقدت نقطة المسح بالوحدة وأشادت بالإقبال الكبير من السيدات على نقاط المسح بالوحدات القروية وشددت على تذليل كافة العقبات التي تواجه نقاط المسح أو المواطنين ونشر التوعية الكافية ونشر أرقام الخط الساخن مؤكدة حرصها على دعم وتوفير كافة الإمكانيات الطبية للمحافظة.



واستمعت وزيرة الصحة لآراء الأطباء المشاركين في نقاط المسح لمعرفة التسهيلات التي تقدم لهم لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، كما استمعت إلى آراء المواطنين المتواجدين أمام نقاط المسح لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.



وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن الإقبال على مبادرة "القضاء على فيروس سي" في محافظة أسيوط كبير، وتم تحقيق 30% من المستهدف منها.



وأضافت الوزيرة، أن الكثير لم يصدق النجاح الكبير الذي حققته مبادرة القضاء على فيروس سي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على صحة المصريين، لاسيما فحص 4 ملايين مواطن في أسبوعين ونصف الأسبوع منذ انطلاق الحملة، إضافة إلى البدء فى العلاج للحالات الإيجابية، جاء ذلك خلال تفقدها لعدد من نقاط مسح فيروس سي بمستشفيات أسيوط.



وأكدت الوزيرة أن ما يحدث في مصر حاليًا، لم يحدث في تاريخ أي دولة بالعالم، وسيشهد عام 2020 على صحة أفضل للشعب المصري.



وأعلنت الوزيرة عن بدء تفعيل 5 مراكز لعلاج الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، وإعادة هيكلتها وتطويرها وتفعيلها لتلبية وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لهؤلاء المرضى.



وقالت الدكتورة هالة زايد إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تأتي في إطار حزمة التأمين الصحي التي أطلقها الرئيس خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم في تلك الحملة منوهة إلى أن الحملة تعمل بـ 9 محافظات في المرحلة الأولى مؤكدة أن هناك منسقًا للمبادرة بكل محافظة على تواصل دائم مع الغرفة المركزية بالوزارة لسرعة حل أى معوقات أو تحديات قد تواجه نقاط المسح والإجابة عن استفسارات المواطنين.



وأضافت أن الوزارة بدأت التجهيزات الخاصة للمرحلة الثانية والمقرر لها ديسمبر المقبل في 11 محافظة موضحة أنه تم توزيع المسئوليات عليهم بعد مشاهدة اللوجستيات وجميع أدوات التشغيل والبرشورات والكيتس المستخدم فى التحاليل.



من جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بزيارة وزيرة الصحة للمحافظة والدعم الذي تقدمه الوزارة للنهوض بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأمصال والأدوية اللازمة لعلاج المرضى وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أثنى على قرار الوزيرة الذي اتخذته بمستشفى الإيمان العام بتوفير سيارات إسعاف لنقل مرضى وحدة الغسيل الكلوى من كبار السن فوق الـ 60 سنة تخفيفًا عنهم.



وقال المحافظ إن مبادرة القضاء على فيروس سي غير مسبوقة وناشد جموع المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية بها نقطة مسح للاطمئنان على صحتهم التي تعتبر في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار أن صحة المواطن هي حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لافتا إلى أن الحملة تسير بشكل جيد وإقبال كبير على نقاط المسح، مؤكدا أنه تم تسخير كافة إمكانيات المحافظة للقضاء على فيروس سي وتوجيه المواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لنقاط المسح موجها الشكر إلى الرئيس السيسي على تنظيم تلك المبادرة العظيمة التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات للاطمئنان على صحة المواطنين.



وتفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال تطوير وإنشاء مستشفى أبوتيج المركزي خلال زيارتها لمحافظة أسيوط التي استهلها بتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.



واستقلت وزيرة الصحة ومحافظ أسيوط سيارة إسعاف نقطة تمركز المطيعة التابعة لمركز أسيوط للاطمئنان على الإجراءات المقدمة لمصابي الحوادث ومدى جاهزية سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة واستمعت إلى شرح من العاملين بالتمركز الذي يتكون من 3 سيارات إسعاف ويخدم طريق أسيوط / سوهاج الزراعي.



وأكدت وزيرة الصحة أن أعمال التطوير للمستشفيات والوحدات الصحية تسير وفقًا للبرنامج المخطط لها وأن منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإنهاء قوائم الانتظار لأصحاب الحالات التى تحتاج عمليات جراحية وكذلك حملة مواجهة فيروس سى لتشمل كل مواطنى مصر بلا استثناء في عمليات المتابعة لاكتشاف المرض وعلاج الحالات المصابة للقضاء عليه نهائيًا في مصر.



وأوضح المحافظ أن مستشفى أبوتيج مدرجة ضمن خطة التطوير بتكلفة تصل إلى 277 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية وتتكون من 56 غرفة لإقامة المرضى، إضافة إلى 12 غرفة لإقامة الأطباء والتمريض وقسم العيادات الذي يتكون من 17 عيادة خارجية وقسم الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناظير والغسيل الكلوي و9 غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارئ، لافتًا إلى حرص الدولة على تطوير المستشفيات الحكومية وتحديثها لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى خاصة من محدودي الدخل فضلًا عن رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات من خلال التدريب المستمر والاطلاع على أحدث ما توصل له العلم.



وتفقدت وزيرة الصحة ومحافظ أسيوط إحدى نقاط المسح بمبادرة القضاء على فيروس سي بالوحدة الصحية بقرية بني سميع التابعة لمركز أبوتيج لافتة إلى أن تلك المبادرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية مشيرة إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة أكثر من 4 آلاف فريق موضحة أن المسح من سن 18 عاما فأكثر لافتهً أننا سنبدأ في المسح الشامل لطلبة المدارس من سن 12 إلى 18 عاما فى يناير القادم أى في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.



ونوه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن المبادرة انطلقت في محافظة أسيوط ضمن محافظات المرحلة الأولى منذ أول أكتوبر الجاري وتستمر حتى 30 نوفمبر المقبل وتستهدف الحملة فحص 2 مليون و593 ألفا و104 مواطنين بمحافظة أسيوط من سن 18 عامًا إلى ما فوقها وتنفذ من خلال 960 فرقة طبية ومنتشرة بـ 257 نقطة بقرى ومراكز المحافظة ويجرى الكشف يوميًا على فترتين من 9 إلى 3 عصرًا ومن 3 إلى 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة هي تحليل فيروس سي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن والسمنة لافتا إلى أن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا على المبادرة ووعيا منهم للاهتمام بصحتهم.