السيطرة على حريق بمصنع قطن دون خسائر في الأرواح بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع للقطن بقرية سامول بدائرة مركز المحلة الكبري، عقب الدفع بنحو 8 سيارات مطافئ وإسعاف بسبب حدوث ماس كهربائي وتأمين أرواح المواطنين .





صرح بذلك اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لافتا إلى أن المصنع اشتعلت بمحتوياتها نيرانه ببالات القطن علي داخل المصنع الواقع على مساحة 8 قراريط دون وقوع أي خسائر فى الأرواح.





تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من "محمد الجمل" مستأجر المصنع من مالكه "رمضان الجوهري" يفيد باندلاع حريق هائل بمصنع القطن خاصة به .





وانتقل حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود ومساعد مدير فرقه المحلة ورئيس مجلس مركز ومدينة المحلة لمتابعة تطورات حادث الحريق.



