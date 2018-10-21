حقوق المنصورة تستضيف اللواء المنصوري احتفالا بانتصارات أكتوبر

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، اللواء أركان حرب أحمد كمال المنصورى قائد التشكيل الأول" تشكيل الفهود السوداء " خلال حرب أكتوبر على هامش الندوة التى تنظمها كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة اليوم الأحد احتفالا بالذكرى ٤٥ لنصر أكتوبر عام ١٩٧٣.



وحضر الاحتفال كل من الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة ، والدكتور رضا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، محافظ الشرقية الأسبق ، والدكتور علاء التميمى أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى بالكلية ، والمقدم تامر العوضى مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ، والدكتور أحمد أنور العدل مسئول لجنة التواصل الطلابى بالجامعة بالإضافة إلى عدد من طلاب كلية الحقوق وطلاب التربية العسكرية بجامعة المنصورة.



وأشار الدكتور رضا عبد السلام ، إلى أن نصر أكتوبر يمثل آخر معالم النجاح العربى الذى حققه المصريون الذين أعادوا كرامة مصر التى تقدرها كافة دول العالم وهذا ما قاله الرئيس الإندونيسي عند استقباله لشيخ الأزهر منذ أيام قليلة، ولم ينس عبد السلام الترحيب باللواء المنصورى الذى أطلق عليه العدو " الطيار المجنون ".



وأكد الدكتور شريف خاطر، أن نصر أكتوبر رغم مرور ٤٥ عام عليه يمثل نموذجا لتحدى الظروف الصعبة فلم تنكسر عزيمة المصريين على صخرة نكسة يونيو ١٩٦٧ م ولكنهم فكروا فى البناء من جديد حتى تمكنوا من تحقيق نصر عسكرى واستعادة الكرامة المصرية من خلال ضربة عسكرية تدرس فى كافة أكاديميات العالم العسكرية واثنى على حرص اللواء المنصورى على حضور هذا الاحتفال وتكبده مشقة السفر من أجل حضوره.



ونوه المقدم تامر العوضى، الى نجاح المصريين في كسرهم للقواعد العسكرية ، خلال حرب أكتوبر فتم توجيه ضربة جوية شاملة بدلا من خروج الطيران فى أسراب كما شاركت جميع الأسلحة فى هذه الحرب فى آن واحد وطالب العرب بالتوحد من أجل حل مشكلاتهم كما توحدوا خلال حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.



وأعرب اللواء أحمد كامل المنصوري عن سعادته بالتواجد بجامعة المنصورة ، وفى محافظة الدقهلية الواجب على كل المنتمين إليها الفخر بذلك ، مؤكدا على امتنانه بتلقيب إسرائيل له بالطيار المجنون لمساهمته فى حرب أكتوبر ومساهمته فى تحييد القوات الجوية الإسرائيلية عن المعركة.



وأشار الى أن الجيش المصرى من أعظم الجيوش فى العالم والأول على مستوى جيوش الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجيش المصرى هو الحصن الحصين لسيادة مصر والحفاظ على ترابها، مستعرضا بعض البطولات خلال هذه الحرب فكان اول طيار يضرب طائرة فانتوم المتطورة ، وساهم فى ٥٢ طلعة جوية فى ١٨ يوم خلال شهر رمضان.



ونوه المنصورى بدور الأم في بناء شخصية المقاتل المصرى الذى لا يهاب الموت كما استعرض فى نهاية حديثه معركة ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣ التى تصدت خلالها القوات المسلحة المصرية والمقاومة الشعبية المصرية لمحاولات إسرائيل دخول الإسماعيلية والسويس .