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محافظات

أهالى شارع حسن البنا بالمنيا: سعداء بتغيير اسمه إلى عمر بن الخطاب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:13 م
محافظ المنيا اللواء
محافظ المنيا اللواء قاسم حسين
ايمن رياض
انتابت حالة من السعادة والفرح أهالى شارع حسن البنا بمدينة المنيا بعد قرار اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتغيير اسم الشارع إلى شارع عمر ابن الخطاب.

وعبر الأهالى عن سعادتهم بالقرار لمطالبتهم بتغيير اسم الشارع عقب ثورة ٣٠ يونيو عدة مرات إلا أنه لم تتم الاستجابة لهم، مشيرين إلى أن الحلم تحقق بتغيير اسم الشارع الى رمز وصحابى جليل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين.

وأوضح أهالى الشارع أن عددا كبيرا من المواطنين كان يعتقدون أن سكان الشارع ينتمون إلى جماعة الإخوان الارهابية لكن هذا الاعتقاد مخالف للحقيقة فنحن من مؤيدى ثورتى يناير ويونيو ولا تنتمى للجماعة.

كان محافظ المنيا اللواء قاسم حسين قد قرر تغيير اسم شارع حسن البنا المتفرع من شارع الحرية شرقًا بحي جنوب مدينة المنيا إلى شارع عمر بن الخطاب، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة أسماء الشوارع والميادين في جميع المراكز وتغيير ما يحمل منها أسماء أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، واستبدالها بأسماء شهداء مصر الأبطال أو رموز وشخصيات عامة وتاريخية لها بصمة وتأثير إيجابي على الجميع.

وأضاف المحافظ، أنه كان من المقرر إطلاق اسم أحد شهداء المحافظة من ابطال الجيش أو الشرطة إلا أنه بمراجعة الأسماء مع ادارة المجالس تم التأكد بالفعل من إطلاق أسماء عدد كبير منها على مدارس وشوارع وفقا لطلبات أسرهم حيث يفضل أهالي الشهداء إطلاقها على أماكن قريبة منهم وذات صلة بهم فتم الاستقرار على اختيار اسم عمر بن الخطاب لارتباط المنطقة بذلك الاسم واطلاقه على أحد أهم المساجد القريبة من الشارع وهو مسجد عمر ابن الخطاب.

كانت الوحدة المحلية لمركز المنيا تقدمت بمذكرة لإدارة شؤون المجالس واللجان والمؤتمرات لتغيير مسمى الشارع واستجابة لطلبات عدد من المواطنين.
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