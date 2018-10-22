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اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
. اليوم .. قطع المياه
. اليوم .. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجرًا، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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