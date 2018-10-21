استجابة لـ صدى البلد.. محافظة الجيزة تحل مشكلة طفح المجاري بحي الهرم

شن حي الهرم بمحافظة الجيزة حملة نظافة بشارع الفادي بمنطقة الطوابق، وشفط مياه الصرف الصحي المنتشرة في الشارع، في استجابة سريعة لما نشر بموقع "صدى البلد" الإخباري بعنوان أهالي شارع فادي يستغيثون بمحافظ الجيزة: بيوتنا غرقانة مجاري.. صور.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم بتكثيف الجهود لإنهاء تلك المشكلة، ورفع تراكمات مياه الصرف الصحي بالشارع ورفع مستوى النظافة في جميع شوارع الأحياء.
وأوضحت المحافظة، أن شارع الفادي بحي الهرم تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي فيه بالجهود الذاتية من قبل الأهالي، وشهدت بعض البالوعات انسدادا ما أدى إلى طفح المياه في الشارع.
وقامت إدارة المرافق بتنظيف البئر وتسليكه وشفط المياه من الشارع، مع التأكيد على المرور اليومي على الشارع للتأكد من عدم تكرار تلك الأزمة.
وكان موقع "صدى البلد" الإخباري نشر استغاثة أهالي شارع فادي بمنطقة الطوابق بفيصل، بمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لإيجاد حل لمشكلة انتشار القمامة وطفح المجاري.
وأضاف الأهالي في رسالة لشكاوى "صدى البلد": "إحنا مش عارفين ننزل من بيوتنا بسبب المجاري، والحي ولا هو هنا إحنا بقالنا 3 أيام في الوضع ده والحالة بتسوء، والمية وصلت لكابل الكهرباء، وشركة الكهرباء قطعت علينا النور مش هييجي غير لما المياه موضوعها يتحل إحنا بقى المفروض نعمل إيه نموّت نفسنا، وعيالنا اللي في مدارس المفروض نخرج من باب العمارة نرميهم فى الميه يروحوا المدرسة عوم في المجاري ده".
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم بتكثيف الجهود لإنهاء تلك المشكلة، ورفع تراكمات مياه الصرف الصحي بالشارع ورفع مستوى النظافة في جميع شوارع الأحياء.
وأوضحت المحافظة، أن شارع الفادي بحي الهرم تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي فيه بالجهود الذاتية من قبل الأهالي، وشهدت بعض البالوعات انسدادا ما أدى إلى طفح المياه في الشارع.
وقامت إدارة المرافق بتنظيف البئر وتسليكه وشفط المياه من الشارع، مع التأكيد على المرور اليومي على الشارع للتأكد من عدم تكرار تلك الأزمة.
وكان موقع "صدى البلد" الإخباري نشر استغاثة أهالي شارع فادي بمنطقة الطوابق بفيصل، بمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لإيجاد حل لمشكلة انتشار القمامة وطفح المجاري.
وأضاف الأهالي في رسالة لشكاوى "صدى البلد": "إحنا مش عارفين ننزل من بيوتنا بسبب المجاري، والحي ولا هو هنا إحنا بقالنا 3 أيام في الوضع ده والحالة بتسوء، والمية وصلت لكابل الكهرباء، وشركة الكهرباء قطعت علينا النور مش هييجي غير لما المياه موضوعها يتحل إحنا بقى المفروض نعمل إيه نموّت نفسنا، وعيالنا اللي في مدارس المفروض نخرج من باب العمارة نرميهم فى الميه يروحوا المدرسة عوم في المجاري ده".