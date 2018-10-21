عضو السكة الحديد يتراجع عن الترشح لانتخابات الجبلاية التكميلية

تراجع محمد حسين عضو مجلس إدارة نادى السكة الحديد عن الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة المقرر إجراؤها خلال فعاليات الجمعية العمومية على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.



وتلقى مسئولو الجبلاية تنازل عضو مجلس إدارة نادى السكة الحديد عن الترشح فى الانتخابات التكميلية على مقعدى الرجل والمرأة نهاية الشهر الجارى.



وجاء أبرز المرشحين فى الانتخابات التكميلية أحد نجوم النادى الأهلى السابقين وعاصم مرشد رئيس مركز شباب كوم حمادة ودينا الرفاعى وشيماء السباعى وصفية عبد الدايم.



