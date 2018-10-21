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أخبار البلد

ننشر موعد ومقرات انتخابات العلميين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
الديب ابوعلي
قال الدكتور صلاح النادي، الأمين العام لنقابة المهن العلمية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النقابة العامة ومجالس شعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية والمقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء إن عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بالانتخابات من الجمعية العمومية للعلميين يتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف عضو ممن سددوا الاشتراك السنوي عن العام 2017.

وأضاف النادي، في تصريحات لصدى البلد، أن ابواب اللجان ستفتح أمام الناخبين من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء وسوف يكون هناك مد لعملية التصويت حسب الحاجة ورؤية رئيس اللجنة، مؤكدا أن عملية التصويت ستجرى داخل مقر النقابة العامة بشارع الألفي بوسط القاهرة ودار العلميين بمدينة نصر بالإضافة لمقرات النقابات الفرعية والبالغ عددها 18 فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.

وتابع النادي، قائلا: هناك ايضا 6 مكاتب تابعة للعلميين "تحت التأسيس" سوف تجري بها عملية التصويت بالمحافظات والمدن التالية "الاقصر _ إدفو _ كفر الشيخ _ الوادي الجديد _ الغردقة _ العاشر من رمضان"، مشيرا إلي أن عملية التصويت للعلميين بمحافظة الجيزة ستجري داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة حتى الآن لحين الحصول على موافقة أمنية باجرائها داخل المركز القومي للبحوث نافيا إجراء الانتخابات داخل كليات العلوم او التجمعات التي بها "علميين" كما أعلن سابقا.

ولفت النادي إلى أن الانتخابات يتنافس بها 77 مرشحا على 21 مقعدا شاغرا بمجلس النقابة العامة بالإضافة إلى 12 مقعدا شاغرا بمجالس شعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية، وسوف يوجد بكل لجنة انتخابية مستشار قانوني لحل أي مشاكل قد تحدث خلال عملية التصويت بجانب اللجنة المشرفة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات بعد بطلان قانون 100 لسنة 1993 في عام 2011.

وأشار أمين عام العلميين، إلى أن عملية الفرز ستجري في نفس اليوم داخل مقر اللجنة وسوف تبلغ النتائج تليفونيا او عن طريق خدمة الواتس بعد الانتهاء من الفرز على ان تجمع النتائج كاملة في اليوم التالي الاربعاء القادم وتعلن النتيجة النهائية يوم الخميس القادم.
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