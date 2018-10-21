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رياضة

اتحاد الكرة يكلف مجدي عبدالغني بالإشراف على منتخب 2001 ودوري المدارس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:00 م
أرشيفية
أرشيفية
يسري غازي
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة خلال اجتماعه اليوم الأحد، تكليف مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة بالإشراف على منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 الذى يقوده فنيا ربيع ياسين الى جانب دورى المدارس.

واختار مجلس الجبلاية خالد لطيف عضو الاتحاد للإشراف على دوري الجامعات، كما أسند الى محمد أبو الوفا عضو الجبلاية مهام الاشراف على دوري مراكز الشباب.

يذكر أن مجلس الجبلاية بصدد مناقشة بنود فعاليات الجمعية العمومية المقرر اقامتها على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى التى تجرى خلالها الانتخابات التكميلية على مقعدى حازم وسحر الهوارى بعد تقديمهما الاستقالة عقب تصديق المحكمة الاقتصادية على حكم الحبس الصادر ضدهما 5 سنوات.
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