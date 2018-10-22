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ديني

اغتنم 10 كلمات داوم رسول الله على الدعاء بها بعد كل صلاة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:02 ص
دعاء النبي بعد الصلاة
دعاء النبي بعد الصلاة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، إنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، حيث أوصانا بالدعاء بعشر كلمات عند الانصراف من الصلاة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حرص عند الانصراف من الصلاة على الاستغفار ثلاث مرات والدعاء بعشر كلمات، هي: « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عنْ ثوْبانَ -رضي الله تعالى عنه- قَال: كَانَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا انْصرفَ مِنْ صلاتِهِ، استَغْفَر اللَّه ثَلاثًا، وقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».
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