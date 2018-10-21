ناشئ الزمالك وحرس الحدود يتألق في الملاعب الإسبانية .. فيديو

احتراف كرة القدم أصبح هوس وحلم جميع الأطفال المصريين، مما يجعلهم يسعون بشتى الطرق للالتحاق بأحد الأندية لخوض تجربة لعب مباريات الساحرة المستديرة، وخاصة عقب توهج نجمنا المصري لاعب ليفربول الإنجليزى محمد صلاح الذى أصبح قدوة اللاعبين المصريين خلال العامين الماضيين.



مايك شحاتة مقلد مواليد عام 2000، لاعب مصرى يحمل الجنسية النمساوية، يجيد اللعب فى مركز خط الوسط المدافع، انضم لفترة فى صفوف ناشئي نادى حرس الحدود، ثم انتقل لناشئي نادي الزمالك، قبل أن يتوجه إلى نادى أوستبهن أحد أندية الدرجة الثالثة بالدوري النمساوى، ثم انتقل مؤخرًا إلى نادى سيفيلا أحد أندية الدرجة الثانية بالدورى الإسباني، ليتألق فى ذلك النادى فاتحا أمام الأجهزة الفنية للمنتخب الوطنى الطريق لضمه لصفوف فرق المنتخبات المصرية للتدرج بها حتى المنتخب الأول المصري.



