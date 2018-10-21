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برلمان

عاملة البرلمان: لن نقبل بحضور أى مندوب عن الوزارات في اجتماعات اللجنة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:17 م
لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
ناقشت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي خطة عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الجديدة.

وأكد المراغي ضرورة حضور الوزراء المعنيين الذين سوف تناقش اللجنة مشكلات العاملين في دوائر اختصاصهم، مشيرا أنه لن يقبل حضور مندوب عن أي وزير يرسله إلى لجنة القوى العاملة حتي يمكن وضع حل جذري لتلك المشكلات.

فيما قالت النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة أن هناك مقترحات كثيرة وهامة جدا تخص العاملين في الدولة وأنه سوف يتم تبادل المقترحات والآراء من أجل حل مشكلات العاملين.

وأكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح قائلا:" إننا كأعضاء في لجنة القوى العاملة نمثل طبقة عريضة ونريد أن نناقش قانون الخدمة المدنية مرة ثانية لأنه عند تطبيقه أصبحت هناك مشاكل عند تسوية مرتبات العاملين وتوجد في اللائحة التنفيذية .

وفي سياق متصل أشار النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو اللجنة إلى أن قانون الخدمة المدنية أصبح عبئا على العاملين في الدولة واللائحة التنفيذية بها مشاكل ويجب مراجعتها .

وهاجم النائب خالد عبدالعزيز وزير القوى العاملة مؤكدا أن الانتخابات العمالية حدث بها انحرافات منها أن بعض الذين كانوا يراجعون أوراق الانتخابات ليسوا من موظفي وزارة القوى العاملة مؤكدا أن هؤلاء الذين كانوا يراجعون الأوراق موجودين وعلى استعداد أن يدلوا بشهاداتهم، وقال : إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة وعمل لجنة استماع بالبرلمان.

وتساءل عبد العزيز، عن كيفية تصريح وزير القوى العاملة أنه أجرى تعديلات على قانون العمل دون علم لجنة القوى العاملة.

وبدورها طالبت النائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة حضور وزير قطاع الأعمال العام وخطة عمله ومعرفة أسباب توقف بعض الشركات الصناعية وماذا سيتم بالنسبة لها ومعرفة خطة عمل الوزارة.
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