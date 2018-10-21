المقاولون العرب: حصلنا على حق إنشاء السد التنزاني بفضل الرئيس السيسي ..فيديو

أشاد المهندس حسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشركة ومشاركتها في كافة المجالات الإنشائية بالقارة الإفريقية، حتى نجحنا فى الحصول على حق إنشاء سد "ستيجلر جورج" التنزاني.





وقال "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، إنه من المتوقع وضع حجر الأساس لبناء السد التنزاني خلال شهر، حيث تتولى شركة المقاولون العرب مهمة بناء السد بالكامل بما فيه بناء محطة كهرباء عملاقة، لافتا إلى أن الشركة كانت الأقل سعرًا مقارنةً بالشركات المتقدمة لإنشاء السد.



