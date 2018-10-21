تعرف على كيفية عمل إجراءات نظام الاعتذارات المرضية بجامعة الأزهر

أوضحت جامعة الأزهر نظام الاعتذارات المرضية للطلاب والطالبات فى الكليات المختلفة بالقاهرة والأقاليم على مستوى الجمهورية.



وحددت الجامعة، الإجراءات المتبعة لتقديم الاعتذارات المرضية، وهى أن يقوم الطالب بتقديم طلب باسم الدكتور عميد الكلية مرفقا به الشهادة المرضية موضحا بها مدة الاعتذار وتاريخه ومتضمن مدة جدول الامتحان بالكامل على ان تكون معتمدة من الطبيب المعالج او المستشفى الحكومى او الجامعى، والحصول على موافقة عميد الكلية لتحويله الى اللجنة الطبية المختصة سواء بمستشفى الحسين الجامعى للبنين او مستشفى الزهراء الجامعى للبنات .



وأضافت أنه بعد ذلك يتم تحويل الطالب او الطالبة الى اللجنة الطبية المختصة بخطاب موجه الى المستشفى المذكورة، ثم يتم إعداد مذكرة تتضمن حالة الطالب المرضية للعرض على مجلس الكلية بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة على قبول العذر المرضى للطالب، ثم يعرض الموضوع على مجلس الكلية، ويبلغ الطالب على عنوانه بقبول او عدم قبول عذره المرضى .



وبالنسبة للحصول على الافادات و اثبات القيد، أوضحت الجامعة، أن الافادة هى : شهادة تعطيها الكلية للجهة التى يريد الطالب تقديمها اليها تفيد هذه الجهة أن الطالب مقيد بالكلية . شروط الحصول عليها: أن يكون الطالب مقيدا بالكلية فى نفس العام الجامعى، وأن يحدد الطالب الجهة المقدم لها الإفادة، وموافقة الدكتور عميد الكلية .



