مدير أمن كفر الشيخ يوزع الهدايا على ذوي القدرات الخاصة.. فيديو

زار وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، مدرسة النور للمكفوفين و المدرسة الفكرية لذوي القدرات الخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمكفوفين، والعصا البيضاء.



ووزع مدير أمن كفر الشيخ الأدوات المدرسية والملابس والهدايا والألعاب على الطلاب بمدرسة النور للمكفوفين، وسط فرحة غامرة للأطفال، حيث قبل مدير الأمن رؤوس الطلاب في جو من الألفة والمحبة.



يأتي هذا في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، تفعيلا لمبادرة "كلنا واحد" وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لجهاز الشرطة، وإيمانا بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

