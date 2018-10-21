تامر حسنى يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ حلم سنين

تمكن الفنان تامر حسنى من خلال كليبه "حلم سنين" والذى كان ضمن أحداث فيلم الدبلة من الدخول الى قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.



وتخطت الأغنية حاجز النصف مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، واحتلت المركز السابع عبر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر والتى تضمن 50 مركزًا.



يذكر أن تامر ينتظر خلال الفترة القادمة مولوده الثالث من زوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، والتى شاركت فى برنامج ستار أكاديمى حيث سافرا إلى أمريكا لوضع مولودهما هناك.