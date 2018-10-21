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ديني

علي جمعة: ترك الصلاة من عجب العجاب.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة فرض على كل مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن الصلاة هي عماد الدين وذروة الأمر، وترك الصلاة في منتهى القسوة وعجب العجاب.

وحذر المفتي السابق كل من يبتعد عن الصلاة أن يعود إليها والمحافظة عليها .
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