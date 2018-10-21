لاعبو ميلان يلعبون بلاي ستيشن قبل موقعة ديربي الغضب

نشرت شبكة "سكاي ايطاليا" أن لاعبي الميلان يحاولون الاسترخاء قبل انطلاق المباراة هذا المساء أمام الغريم التقليدي إنتر ميلان، عبر اللعب الـ"بلاي ستيشن" في مدينة ميلانو الإيطالية قبل المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي .



يسعى ميلان نحو تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة ليعيد نفسه للمراكز المتقدمة فى جدول ترتيب الكالتشيو، حيث يدخل المباراة فى المركز العاشر برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات فقط، علمًا بأن له مباراة مؤجلة أمام جنوى من الجولة الأولى .



و يتسلح فريق ميلان بالمهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين والجناح الخطير سوسو والتركى هاكان أوغلو .