فوز الدكتور محمود حافظ بالميدالية الذهبية بمعرض الصين للإبداع

شارك وفد من المخترعين المصريين برئاسة الدكتورة جيهان فرحات رئيس المجلس المصري للابتكار، في مؤتمر ومعرض الصين للإبداع، وتميز الجناح المصرى بالمعرض بمجموعة من الاختراعات المميزة .



وفاز في المعرض الدكتور محمود حافظ بالميدالية الذهبية، كما تم منحه شهادة تقدير عن اختراعه ، كما فاز الدكتور محمود جلال بالميدالية الفضية وشهادة تقدير.



وقامت الجهة المنظمة بتقديم ميدالية فضية لرئيس المجلس المصرى للابتكار والابداع الدكتورة جيهان فرحات تقديرا للمجهود والدعم المبذول من أجل دعم وتشجيع المخترعين.



وفي نفس السياق كرم المجلس مجموعة مميزة من المخترعين فى الصين على ابتكاراتهم المبهرة لخدمة البشرية على مستوى العالم، فتم تكريم عدة مخترعين من الصين وتايلاند وكوريا ومن ايطاليا وفرنسا وبولندا ورومانيا والهند.



كما تم تكريم العديد من السيدات المبدعات تعزيزا وتشجيعا من المجلس واستكمالا لبرنامج المهرجان الإقليمي الثانى للمرأة المبدعة الذى أطلقه المجلس منذ عامين.

