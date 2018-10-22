وفد تقييم أفضل جامعة مصرية يزور كفر الشيخ.. صور

استقبل الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، أمس الأحد، وفد تقييم مسابقة "أفضل جامعة مصرية"، والذي يضم طارق كمال بدر، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للعلاقات الحكومية، وأحمد الشيخ، وكيل وزارة التعليم العالي لشئون مكتب الوزير.



ورافق رئيس الجامعة الوفد في زيارة لعدد كبير من كليات ومنشآت الجامعة وبعض المعامل وقاعات الدرس، حيث تمت زيارة كليات التمريض والتربية والطب البيطري وطب الأسنان، والمدن الجامعية والمطعم، للتعرف على إمكانيات الجامعة وجودة الخدمة المُقدمة للطلاب بكافة الأبنية التعليمية وعلى كل المستويات، بالإضافة إلى زيارة حضانة عصافير الجنة للأطفال أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وناقش الوفد مع رئيس الجامعة استعدادات جامعة كفر الشيخ لاستقبال أسبوع شباب الجامعات، والذي من المقرر أن يُعقد في فبراير القادم، ومدى جاهزية الجامعة لاستقبال هذا الحدث الهام الذي يشارك به كل جامعات مصر، حيث عبر الوفد عن سعادته وإعجابه بالتطورات العلمية والطبية الملحوظة من زيارة لأخرى وكذلك تأهيل الخريجين لسوق العمل.

