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رئيس الوزراء: نسعى لبناء نظام تعليمي عصري

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لبناء نظام تعليمي عصري يهتم ببناء الشخصية المصرية ويرسخ هويتها، مضيفا أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من البرامج الفرعية التي تحقق تطوير التعليم.

وأوضح مدبولي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المذاعة على فضائية "دي إم سي"، أن الدولة تسرع في إنشاء هيئة التأمين الصحي ومراعاة الجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي في جميع المحافظات والمستشفيات بأنواعها المختلفة.

وأضاف، أنه من الضروري تكوين قاعدة بيانات صحية متكاملة بشأن عدد الأسرة، وحدات العناية المركزة والحضانات.
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