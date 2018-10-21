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الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الماضية بدأت الجمعة الماضى ووصلت لذروتها اليوم، وستبدأ في الانخفاض التدريجي ابتداء من الغد وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح عبد العال خلال مداخلة هاتفية على فضائية دي ام سي، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة ابتداء من يوم الثلاثاء علي كافة أنحاء الجمهورية، وتشتد يومي الخميس والجمعة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول في سيناء بالكامل، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.
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