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رياضة

طارق سرحان يخوض انتخابات الجزيرة تحت شعار: التوقف موت والحركة حياة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:36 م
علاء طارق سرحان
علاء طارق سرحان
يسري غازي
ينافس علاء طارق سرحان المرشح على مقعد العضوية فى مركز شباب الجزيرة تحت السن فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويواجه علاء طارق سرحان منافسة شرسة على مقعد العضوية تحت السن مع كل من سيد سعد ويوستينا وجيه وعبد الله عماد وعلاء غالي وبوسي يوسف وانجي علوي وياسمين أمين وزين العابدين.

من جانبه قال علاء طارق سرحان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أخوض الانتخابات تحت شعار التوقف موت والحركة الحياة ولطالما آمنت أن للبناء قصة بدأتها من خلال عملي العام منذ ثماني سنوات.

وتابع: لذلك قررت أن أضيف قصة أخرى أبدأها من خلال ترشحي لعضوية مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة ( تحت السن)، لافتا إلى أنه عمل كثيرا في السياسة والعمل الاجتماعي والخيري والنقابي، وأردت أن أسخر مجهوداتي وما تعلمته طول الثماني سنوات لخدمة أعضاء المركز والمحافظة على التطور الهائل فيه وإيجاد الفرص والحلول للتطوير المستمر.
طارق سرحان يخوض انتخابات الجزيرة تحت شعار: التوقف موت والحركة حياة
طارق سرحان يخوض انتخابات الجزيرة تحت شعار: التوقف موت والحركة حياة
طارق سرحان يخوض انتخابات الجزيرة تحت شعار: التوقف موت والحركة حياة
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