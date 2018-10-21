‬وسيم السيسي: 600 ألف مصري استشهدوا خلال الحرب العالمية الأولى

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن نصر 6 أكتوبر أعاد لنا الحياة، بعد هزيمة لم يكن للقوات المسلحة دخل فيها.



وتابع السيسي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « نصر أكتوبر ذكرنى بمقولة نابليون بونابرت التي قال فيها لو أن جيوشي من المصريين لتسيدت العالم بأكمله»، مشيرا إلى أن مصر غيرت العالم في ثورة 30 يونيو، حيث دمرت المخطط الذي يحاك منذ 1907 ، مشيرا إلى تصريحات كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن مخطط تقسيم المنطقة.



وأضاف: «كونداليزا رايس قالت إن مصر هي الجائزة الكبري، لكن مصر تحكم العالم كونها غيرته»، مشيرا إلى أن مصر كانت تمتلك جيشا تعداده مليون و 200 ألف شخص شارك في الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى أن 600 ألف مصري استشهدوا خلال الحرب العالمية الأولى».

