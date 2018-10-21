آلاف المهاجرين يزحفون نحو الحدود الأمريكية.. عائلات تهرب من الموت والفقر وتلجأ لأحضان ماما أمريكا.. ترامب يهدد طالبي اللجوء والغضب يشتعل قبل انتخابات الكونجرس.. مشاهد مأساوية لأطفال ونساء يطاردن الأمل

* اشتباكات بين قافلة للمهاجرين والشرطة الحدودية بالمكسيك

* ترامب يتهم الديمقراطيين بدعم القافلة

*إدانات محلية ودولية لإغلاق الحدود الأمريكية بالكامل





استأنف آلاف المسافرين عبر أمريكا الوسطى رحلتهم الجماعية إلى الولايات المتحدة، ودخولها عن طريق جنوب المكسيك.





وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، بدأت مجموعة كبيرة من المهاجرين في الزحف صباح الأحد، باتجاه الشمال من مدينة سيوداد هيدالجو، وحاولت السلطات المكسيكية منعهم من الدخول إلى الجسر الحدودي بين المكسيك وجواتيمالا.





وأضافت أنه برغم ذلك، تمكن البعض من العبور إلى المكسيك بطريقة غير شرعية، عن طريق القارب عبر نهر ساتشياتي.





ويقول المسافرون ومن بينهم نساء وأطفال، ومعظمهم من هندوراس، إنهم يهربون من العنف والفقر.





وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن 2000 مهاجر، صوتوا برفع الأيدي، على قرار مواصلة الرحلة.





وتابعت أنهم قالو "لنسير جميعا معا، نهم نحن نستطيع"، وقالوا إنهم لم يحتجزوا أثناء عبورهم الحدود.





وعبرت إحدى المهاجرين، جأبريلا روخاس، والتي لديها ساق صناعية، ل"بي بي سي"، عن انها مصممة على الوصول إلى الولايات المتحدة "أنا أبحث عن مستقبل أفضل لأطفالي.. إن الأمر صعب، ولكن عليك أن تناضل من أجل ما تريد، وأنا أطلب من الرئيس ترامب مساعدتنا..أشخاص مثلي..يريدون البقاء على قيد الحياة".





وأشارت "بي بي سي" إلى أن المهاجرين الآخرين لا يزالوا محاصرين عن الحدود في محاولة للدخول بصورة قانونية إلى المكسيك، فيما قبلت السلطات المكسيكية مجموعات صغيرة من طالبي اللجوء وقامت بتوزيع تصاريح زيارة للزائرين لمدة 45 يومًا للآخرين.





فيما وفرت سلطات جواتيمالا بعض وسائل النقل في تيكون أومان، لإعادة المواطنين إلى هندوراس مرة أخرى طواعية.













وحذر الرئيس الأمريكي ترامب مرارًا وتكرارًا المهاجرين من العودة إلى الوراء، مهددًا بإغلاق الحدود الأمريكية وقطع المساعدات عن الدول التي تسمح للقافلة بالمرور.





وفي تجمع انتخابي في ولاية نيفادا السبت، اقترح أن تكون القافلة ذات دوافع سياسية.





وقال 'الديمقراطيون يريدون قوافل، يحبون القوافل، الكثير من الناس يقولون: أتساءل من الذي بدأ تلك القافلة؟".





العديد من المهاجرين اخترقوا الحواجز على جسر الحدود النهرية بين جواتيمالا والمكسيك.





وأطلق عشرات من الشرطة المكسيكية لمكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على التراجع إلى أراض خالية من البشر بعد تعرضهم لهجوم بالحجارة.





وقفز عدد من المهاجرين إلى نهر ساتشياتي ليصِلوا إلى القوارب، بينما عاد آخرون إلى جواتيمالا أو جلسوا على الجسر.





وورد أن عدة أشخاص جرحوا في الاشتباك، بينهم مهاجرين وعناصر من الشرطة والصحفيين.





وقالت السلطات المكسيكية إن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات سارية المفعول سيسمح لهم بالعبور فورا، على الرغم من أنه يعتقد أن ذلك لا ينطبق إلا على أقلية من المهاجرين.





وحذروا من أنه يجب على أي شخص بدون أوراق أن يتقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ أو العودة، وأي شخص يعبر بشكل غير قانوني سيُعتقل أو يُرحل.





ماذا سيحدث لهم الآن؟





الجمعة، قال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز إنه تحدث إلى نظيره الجواتيمالي وطلب الإذن بإرسال قوة الحماية المدنية لبلده إلى المنطقة لمساعدة المهاجرين.





وأضاف هرنانديز "طلبت أيضًا تصريحًا بتأجير وسائل النقل البري لمن يريد العودة وجسرًا جويًا للحالات خاصة من النساء والأطفال والمسنين والمرضى".





والتقى الرئيسان السبت لمناقشة الوضع.





ووصف الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو الاشتباك الحدودي بغير المسبوق، واتهم بعض المهاجرين بمهاجمة الشرطة.





وانتقدت جماعات حقوق الإنسان ردود فعل الولايات المتحدة والمكسيك تجاه القافلة.





وصرحت إيريكا جيفارا روساس من منظمة العفو الدولية في بيان بأن "هذه العائلات تستحق الكرامة والاحترام لضمان عدم إعادة أي شخص بصورة غير شرعية إلى أوضاع يمكن أن يتعرض فيها لأذى خطير بسبب العنف".





سبب قلق ترامب





منذ أيام حملته الانتخابية، هاجم ترامب المهاجرين غير الشرعيين، وتأتي هذا القافلة الأخيرة بعد حملة كبيرة من إجراءات الحد من الهجرة.





وشهدت التغييرات في قواعد الاحتجاز آلاف الأطفال المهاجرين المحتجزين والمنفصلين عن والديهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في وقت سابق من هذا العام، مما أثار إدانات محلية ودولية.





وتأتي تهديدات ترامب قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في 6 نوفمبر المقبل، والتي يمكن أن ترى ديمقراطيين يحلون محل الجمهوريين في مجلس النواب بسبب قضية المهاجرين.





ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "Kaiser"، فإن الهجرة هي أهم قضية بالنسبة ل 15٪ من إجمالي الناخبين، رغم أن العدد يقفز إلى 25٪ بين الناخبين الجمهوريين.





وأرسل ترامب قوات الحرس الوطني إلى الحدود من قبل، إلا أنه من غير الواضح ما يعنيه بإغلاقه الحدود بالكامل، وما إذا كان ذلك سيؤثر على الشركات أو الأشخاص الذين لديهم تأشيرات شرعية.





ووفقًا للقانون الدولي، لا تستطيع الولايات المتحدة ترحيل طالبي اللجوء دون تحديد صحة مزاعمهم.





لماذا يهاجرون؟





فر ما يقدر ب 10٪ من سكان جواتيمالا والسلفادور وهندوراس من خطر التجنيد القسري وفرص العمل المحبطة، في المنطقة التي تشهد واحدة من أعلى معدلات القتل في العالم، حيث ذكرت الأمم المتحدة في تقرير معدلات القتل في عام 2015 في هندوراس، أن 63.75 حالة وفاة لكل 100، 000 و108.64 حالة وفاة في السلفادور.



