هاشتاج وزير الخارجية السعودى #الجبير يتصدر تويتر مصر

تزامنا مع قضية وفاة الصحفى السعودى جمال خاشقجى، تصدر هاشتاج يحمل اسم وزير الخارجية السعودي "الجبير" موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بجمهورية مصر العربية.



وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، أن السلطات السعودية لا تعرف مكان جثة الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، وتعكف على العثور عليها وتحديد ما حدث، مشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على دراية بوفاته في القنصلية السعودية بإسطنبول.



وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "السلطات السعودية لا تعرف كيف قتل جاشقجي أو أين جثته، كما تعكف على العثور عليها وتحديد ما حدث".