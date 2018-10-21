ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

هاشتاج وزير الخارجية السعودى #الجبير يتصدر تويتر مصر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
ياسمين سامي
تزامنا مع قضية وفاة الصحفى السعودى جمال خاشقجى، تصدر هاشتاج يحمل اسم وزير الخارجية السعودي "الجبير" موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بجمهورية مصر العربية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، أن السلطات السعودية لا تعرف مكان جثة الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، وتعكف على العثور عليها وتحديد ما حدث، مشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على دراية بوفاته في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "السلطات السعودية لا تعرف كيف قتل جاشقجي أو أين جثته، كما تعكف على العثور عليها وتحديد ما حدث".
هاشتاج وزير الخارجية السعودى #الجبير يتصدر تويتر مصر
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعود من جديد للأضواء.. الصحف الإنجليزية تبرز تألق مو مع ليفربول

أحمد فلوكس يرد عبر منبر صدى البلد على سبب إخفائه علاقته بـ هنا شيحة

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول خاشقجي بعد غد

التفاصيل الكاملة لإعلان ملك الأردن إنهاء وضع يد إسرائيل على الباقورة والغمر.. عمان تسلم تل أبيب مذكرتين بالقرار.. ونتنياهو يعلن اللجوء للتفاوض

محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو

مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم فرقة الفور إم

رئيس النواب: سنناقش قوانين تستهدف تطوير التعليم والاستثمار فيه

اقضي على جفاف الشعر بهذه الوصفة المذهلة

بذور الجوافة بين الفوائد والأضرار

معمرة فلبينية قبلة آلاف السياح كل عام لرسم الوشم.. فيديو

إخلاء سبيل سيد وسماح المتهمين بإدارة شبكة لتبادل الزوجات بشبرا الخيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

فيديو

الإعلامي شريف مدكور يخلع حذاءه على الهواء.. فيديو
أشرف عبد الباقي يعلن تقديم مسرحية بفرقة جديدة أول نوفمبر .. فيديو
نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو
تعلم من هؤلاء.. أسرع وظيفة للخريجين للهروب من شبح البطالة.. فيديو
غدا.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟