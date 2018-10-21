الإعلامي شريف مدكور يخلع حذاءه على الهواء.. فيديو

استضاف الاعلامى شريف مدكور، خلال حلقة اليوم من برنامج "شارع شريف"، ندين فتح الله و زياد فتح الله، مؤسسي مشروع "أحذية كلاسيكية "مفصلة" تنافس الأحذية العالمية.



وأوضحت "ندى" خلال استضافتها بالبرنامج المذاع عبر فضائية "الحياة" أنها استلهمت فكرة صناعة الاحذية المفصلة بسبب حب العائلة المتوارث للأحذية والملابس المفصلة يدويا.



ومن جانبه أوضح "زياد" أنه لا يقوم وشقيقته "ندى" بصناعة الأحذية بمقاسات مختلفة ثم يتم طرحها فى السوق، لكن يبدآن تفصيل الاحذية بناء على التصميم والمقاس الذي يطلبه كل عميل.



وخلال البرنامج طالبهما شريف مدكور بصناعة حذاء له بتصميم معين، فطلب منه زياد خلع حذائه على الهواء لأخذ مقاس القدم .

