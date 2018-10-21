هنيدي يروي تفاصيل موقف كوميدي مع طلعت زكريا: مقدرناش نمسك نفسنا

نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو من فيلمه "جاءنا البيان التالي" حيث كشف عن أحد كواليسه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكتب محمد هنيدي: "لما السرير وقع بينا كان حقيقي مش سكريبت، وكملنا تصوير بس بعدها ماقدرناش نمسك نفسنا من الضحك"، وهو المشهد الذي جمع بينه وبين الفنان طلعت زكريا، وذلك عندما تقمص شخصية فتاة ليل فى محاولة إلى الوصول للحقيقة.



ويواصل هنيدى حاليا التحضيرات النهائية لمسرحية "3 أيام في الساحل" للمخرج مجدى الهواري والكاتب أحمد عبد الله، على أن يتم افتتاح العرض المسرحى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والعمل يضم العديد من فنانين الكوميديا منهم الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود.