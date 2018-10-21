المصري يؤدي ثاني تدريباته استعدادا لمباراة فيتا كلوب الأربعاء



وانتظم الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن وكذلك تسعة عشر لاعبًا هم عمرو موسى قائد الفريق ومعه أحمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمود السيد ، كريم العراقي ، محمد شطة ، أحمد عبد الموجود ، محمد كوفي ، مصطفى مارسيلو ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، توريك جبرين ، محمد جريندو ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، أحمد جمعة ، محمود وادي في التدريب.



وحرص أعضاء مجلس الإدارة المرافقون للبعثة وممثل الاتحاد محمد ياسين على حضور التدريبات لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم.



وواصل سمير حلبية رئيس النادي المتواجد في فرنسا لإجراء فحوصات طبية، الاتصال بأحمد الشملة عضو المجلس ورئيس البعثة للاطمئنان على الفريق وأحواله.



أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ثاني تدريباته على ملعب تاتا رفائيل بالعاصمة الكونغولية كينشاسا استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي من النسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية المنتظر أن يلاقي خلالها المصري مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بالعاصمة.وحرص العميد علي فرض السرية الكاملة خلال تمرين اليوم بعكس تمرين الأمس الذي منح الجماهير الكونغولية الفرصة للترحيب بالفريق في محاولة لكسر الحاجز النفسي للاعبين لأهمية المباراة بالنسبة للفريق وجماهير بورسعيد والتي يتحقق منها الأمل حال الفوز للوصول لنهائي البطولة لأول مرة بتاريخ النسور الخضر.