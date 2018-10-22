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اقتصاد

بدء طرح كراسات الشروط لـ5 قطع أراضى بالعلمين والمنصورة الجديدتين.. غدا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، عن بدء شراء كراسات شروط حجز 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء 23/10/2018،

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن مساحات قطع الأراضي تتراوح ما بين 16.6 و60 فدانًا، حيث سيتم البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى)، منوهًا بأن هذا الطرح يعد الأول للأراضى بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقًا للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 28/11/2018.

وأضاف أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذى يتراوح بين 1.3 و4 ملايين جنيه، طبقًا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.

وقال إنه يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيًا، والسعر المُقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى، على أن تكون المعاملة المالية كالتالى: (استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد.

وأضاف أنه يجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضاف إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد، وحتى تاريخ الاستحقاق، ويُستحق (القسط الأول + الفائدة) بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأوضح أنه يمكن للشركات التقدم لشراء كراسة الشروط ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23/10/2018، من مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومقر جهاز دمياط الجديدة، للراغبين فى الحصول على أرض بالمنصورة الجديدة، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمى، وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المُخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تمت الترسية عليهم.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، بهذه المزايدة ستكون متاحة عند نشر الإعلان بالصحف على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وتخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المُعدلة.
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