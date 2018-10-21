الجفري: منع غير المؤهلين من الإفتاء أمر ضروري لمواجهة فوضى الفتاوى

أكد الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي، أهمية إصدار قانون لتنظيم الفتوى في مصر لمواجهة فوضى الفتاوى، ومنع غير المؤهلين من الإفتاء.





وقال «الجفري» لـ«صدى البلد»، إنه يجب على قانون تنظيم الفتوى الجديد أن يسد الفراغات ويكون من قبل أناس مؤهلين شرعيًا عمليًا في فهم الواقع والقدرة على مخاطبة الناس، مؤكدا أن منع غير المؤهلين من الإفتاء أمر ضروري لمواجهة فوضى الفتاوى.





وطالب بأنه ينبغي على الجمهور أن يحرص على أخذ الفتاوى من أهلها المؤهلين، بحيث لا تكون الفتاوى مباحة للجميع، وينبغي أيضًا أن يكون هناك قانون في الدولة لتنظيم الفتوى حيث أصبحت الآن وظيفة من لا وظيفة له.