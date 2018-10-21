فريدة الزمر: أرفض إقحام الفنانين في تقديم البرامج

أكدت الإعلامية القديرة فريدة الزمر، أنها ضد الاستعانة بالفنانين لتقديم البرامج التليفزيونية خاصة الاجتماعية التي تختص بمناقشة قضايا الأسرة التي تعد نواة المجتمع.



وتابعت "الزمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بعض الفنانين يناقشون الموضوعات الاجتماعية بطريقة ساذجة وغير لائقة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يؤثر على الإعلام بشكل عام في النهاية.



واستكملت أن هناك بعض الاستثناءات حيث نجح بعض الفنانين في تقديم البرامج بشكل محترف وخفة ظل مثل إسعاد يونس التي يمكن وصفها بمتعددة المواهب، كلك أشرف عبد الباقى .



وتضيف قائلة : لابد وأن يرتبط المشاهد بالمذيع ، وإعطاء فرصة للمذيعين الشباب فى تقديم البرامج ، وان ثبت عدم قدرتهم على جذب انتباه المشاهد يتم إلغاء التعاقد معهم.