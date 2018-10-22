برلمانية تطالب بزيادة راتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه

قالت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، سيكون نقلة نوعية في مجال الارتقاء بمنظومة الصحة، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، ومع تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل والذي يشمل كل شرائح وفئات الشعب ودخولهم تحت مظلة التأمين الصحى.



وأشارت "ثابت" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أنه لا تزال توجد مستشفيات حكومية في حاجة ماسة للمساعدات من توفير أجهزة طبية والاهتمام بالمنشآت نفسها، والاهتمام بنظافتها وتوصيل الخدمات لها.



وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بالاهتمام بالكوادر البشرية في هذه المنظومة ومعرفة أسباب هجرتهم خارج البلاد، ما يتسبب في عجز كبير في عدد الأطباء بالمستشفيات والذي ينتج عنه كوارث، موضحة أنه يوجد حوالي 180 ألف طبيب خارج مصر، معظمهم لم يلق اهتماما ودعم ليؤدي عمله في دولته، مما دفعه للخروج منها.



ولفتت إلى أنه الحل في ذلك، يجب ألا يقل راتب أي طبيب عن 10000 جنيه، لأنه يمثل عصب المنظومة الصحية في مصر، فـ2000 جنيه راتب لا يناسب احتياجاتهم.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد ناقش مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خطط تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليو 2018، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، حيث عرضت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.