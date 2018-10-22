اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجر الغد، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.



وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.