ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:19 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجر الغد، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
loading...

ترشيحاتنا

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا.. اليوم

وزير الخارجية السعودي: سيتم معاقبة مرتكبي جريمة خاشقجي بالشكل المناسب

لجنة الفتوى توصي التائب من كبائر الذنوب بـ 15 كلمة

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

دول أوروبية تحاول منح إيران قبلة حياة قبل العقوبات الأمريكية

فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور

نقابة الصيادلة: تعويضات مادية تصل لـ40 ألف جنيه من صندوق الأزمات

اتفاق جديد بين ترامب وأردوغان حول إدلب والقس الأمريكي

مصري يحصل على 480 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

فييرا يكشف عن رغبته في تدريب الأهلي

اغتنم 10 كلمات داوم رسول الله على الدعاء بها بعد كل صلاة

فرج عامر يكشف حقيقة استقالة علي ماهر من قيادة سموحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

فيديو

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟