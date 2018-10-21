طريقة مذهلة للتخلص من تشققات جلد البطن بعد الولادة

قد تتعرض العديد من السيدات لتشققات في جلد البطن وخصوصا بعد الولادة أو بعد زيادة الوزن، وقد تبحث كل سيدة عن حل لهذه المشكلة، وقدم محسن النادي، المعالج بالطب البديل، طريقة علاجية بدون أدوية للقضاء على تشققات الجلد والخطوط البيضاء بعد الولادة، وهي:





المكونات:



معلقه زيت الزيتون

ملعقة زيت اللوز المر

ملعقة زيت اللوز الحلو

ملعقة عسل النحل



تمزج هذه المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي وتدهن بها التشققات البيضاء لمدة شهر مرتين في اليوم صباحًا ومساءً.



تنويه: إذا كانت التشققات حمراء ففرصة إزالة التشققات أكبر.