ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة مذهلة للتخلص من تشققات جلد البطن بعد الولادة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
ريهام قدري
قد تتعرض العديد من السيدات لتشققات في جلد البطن وخصوصا بعد الولادة أو بعد زيادة الوزن، وقد تبحث كل سيدة عن حل لهذه المشكلة، وقدم محسن النادي، المعالج بالطب البديل، طريقة علاجية بدون أدوية للقضاء على تشققات الجلد والخطوط البيضاء بعد الولادة، وهي:


المكونات:

معلقه زيت الزيتون
ملعقة زيت اللوز المر
ملعقة زيت اللوز الحلو
ملعقة عسل النحل

تمزج هذه المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي وتدهن بها التشققات البيضاء لمدة شهر مرتين في اليوم صباحًا ومساءً.

تنويه: إذا كانت التشققات حمراء ففرصة إزالة التشققات أكبر.
loading...

ترشيحاتنا

جمال شعبان: القهوة مفيدة للقلب ويمكنك تناول 5 فناجين يوميًا

هنيدي يروي تفاصيل موقف كوميدي مع طلعت زكريا: مقدرناش نمسك نفسنا

محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا

هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر السعودية بعد توقيع الأهلي عقد الرعاية الجديد

حريق يلتهم مطعما شهيرا بالشرقية.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماده

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

معمرة فلبينية قبلة آلاف السياح كل عام لرسم الوشم.. فيديو

المصري يكشف عن مفاجأة خاصة للاعبين حال الفوز أمام فيتا كلوب

الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول خاشقجي بعد غد

نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

فيديو

الإعلامي شريف مدكور يخلع حذاءه على الهواء.. فيديو
أشرف عبد الباقي يعلن تقديم مسرحية بفرقة جديدة أول نوفمبر .. فيديو
نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو
تعلم من هؤلاء.. أسرع وظيفة للخريجين للهروب من شبح البطالة.. فيديو
غدا.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟