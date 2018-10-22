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اقتصاد

معهد التخطيط القومي: التوسع في إنشاء المدن البيئية الذكية ضرورة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:06 ص
الدكتور علاء زهران
الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى
آية الجارحي
قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، إن عدد سكان المناطق الحضرية الفقيرة في العالم زاد من 807 ملايين نسمة إلى 833 مليون نسمة، مشيرا إلى أن حوالي 91% من سكان المناطق الحضرية يستنشقون هواءً غير مطابق لمعايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد زهران، على أهمية إعادة هيكلة وتطوير المدن القديمة والتقليدية من خلال النظم البيئية الذكية، نظم التحضر الأخضر إلى جانب نظم الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة التوسع فى إنشاء وتطوير مدن المعرفة والمدن البيئية الذكية فى ظل ثورة صناعية ومعرفية من شأنها إحداث تغييرًا في الكثير من أنماط الحياة والاقتصاد فى العالم.

وأضاف علاء زهران أن تلك المدن تسهم فى تنمية أشكال متعددة من الصناعات والاقتصاد المستند إلى المعرفة وتنمية أنماط جديدة من قوة العمل والمجتمعات البشرية المبتكرة إلى جانب تحسين آليات وأدوات التخطيط الحضري الاستراتيجي. 
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